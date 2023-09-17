سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفير فرنسا لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان وسفير فرنسا
رئيس إقليم كوردستان وسفير فرنسا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، سفير فرنسا لدى العراق إيريك شوفولييه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات مباحثات أربيل- بغداد لحل قضاياهما ومسألة الموازنة العراقية، كما  أكدا على ضرورة مواصلة الحوار البناء لحل القضايا على أساس الدستور بهدف حماية حقوق الجميع.

كذلك بحث الجانبان سبل تطوير علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع التعاون بينهم في كافة المجالات.

كما ناقشا دور فرنسا في العراق، معربين عن رغبتهما في تعميق العلاقات.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان والمنطقة بشكلٍ عام والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

 

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