البرلمان العراقي يستضيف وزيري المالية في الحكومتين الاتحادية وكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يستضيف مجلس النواب العراقي، يوم غدٍ الاثنين، وزيري المالية والاقتصاد في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان)، لمناقشة حصة الإقليم من الموازنة وعرض عائدات النفط.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن اللجنة المالية في البرلمان العراقي ستجتمع مع وزيرة المالية العراقية طيف سامي، ووزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب، لمناقشة قانون الموازنة.

وكان مجلس النواب العراقي وجّه في جلسته المنعقدة في الـ 9 أيلول الجاري، اللجنة المالية لاستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه اليوم الأحد، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.