رومانوسكي ترحّب بجهود بغداد وأربيل لحل مشكلة الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، بالجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها.

وأثنت رومانوسكي عبر منصة (إكس) على تلك الجهود التي أثمرت عن "قرار مجلس الوزراء العراقي بإرسال المدفوعات خلال الأشهر المقبلة".

وأعربت السفيرة الأميركية عن تطلعاتها في مواصلة الجانبين "الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله".

نثني على الجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها، مثل قرار مجلس الوزراء اليوم بتحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة. ونتطلع إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) September 17, 2023

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه اليوم الأحد، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.