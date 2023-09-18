حلبجة ستصبح المحافظة الـ19 في العراق

أربيل (كوردستان24) - يصوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين ، على جعل حلبجة المحافظة الـ19 في حدود إقليم كوردستان.

وبحسب جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي الذي نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي، الاثنين 18/9/2023، ستعقد جلسة البرلمان العراقي، ومن بين بنود الجلسة التصويت على جعل حلبجة محافظة .

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد:

المادة 1 :

سيتم إنشاء محافظة تسمى حلبجة في إقليم كوردستان العراق، لتصبح المحافظة التاسعة عشرة في الجمهورية العراقية، ومركزها قضاء حلبجة.

المادة 2:

اقترح مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان أن تكون الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة حسب خريطة القانون المرفقة.

المادة 3:

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون، واقترحت اللجنتان "على الوزارات والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4:

سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في صحيفة الواقع العراقية الرسمية.

وأجرى مجلس النواب العراقي، في 2 نيسان 2023، قراءته الأولى لمشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وأجرى البرلمان العراقي، الخميس (4 أيار 2023)، قراءته الثانية لمشروع القانون. تتكون محافظة حلبجة من قضاء حلبجة المركزي وأقضية خورمال وبيارة وسيوان وبامو، ويحدها جمهورية إيران الإسلامية مسافة 18 كيلومتراً، ولديها معبران حدوديان مع البلاد، وهما شوشمي وبشتا.

حلبجة أصبحت قضاءً عام 1889 وتحكمها عوائل " الجاف " ، تعرضت حلبجة للعديد من الكوارث والدمار في الأعوام 1963 و1974 و1987.

أكبر جريمة ارتكبت ضد المدينة خلال النظام العراقي السابق كان الهجوم الكيمياوي، وتم تدمير المدينة بالأسلحة المحرمة،في عام 1988، أسفر الهجوم الكيماوي عن إستشهاد 5000 شخص وإصابة أكثر من 10000 آخرين، فيما نزح الناجون .

بعد 26 عاماً من الهجوم الكيماوي على حلبجة في 13 مارس/آذار، تم الاعتراف بحلبجة، من قبل حكومة إقليم كوردستان .

وتم إعلان حلبجة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 130 ألف نسمة وتضم أربع مناطق، المحافظة التاسعة عشرة في العراق قبل يومين من الذكرى الخامسة والثلاثين للهجوم الكيمياوي.