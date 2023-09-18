سیاسة

وزراء الخارجية بدول الخليج تصدر بيانا حول قرارالعراق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله

"المجلس الوزاري يؤكد أن القرار لا يخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، ويخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية"
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العراق

أربيل (كوردستان24)-  عقد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعا تنسيقيا بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.شارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان .

وبحسب البيان الصادر اليوم الاثنين، عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية ، تم الاطلاع خلال الاجتماع على التطورات الراهنة في العراق .

ودعا المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر 4 سبتمبر الجاري، والمنشور يوم 14 من نفس الشهر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.

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