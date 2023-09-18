وزير الصحة: ​​لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بمرض الكوليرا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) – أكد وزير الصحة في كوردستان إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في إقليم كوردستان وصل إلى 30 حالة دون تسجيل أي وفيات،مشيرا أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقدم تقريرا حول كيفية مكافحة المرض.

وقال الدكتور سامان برزنجي، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين ، إنه بحسب آخر الإحصائيات تم تسجيل 30 حالة إصابة بالكوليرا في المحافظات والإدارات الذاتية لإقليم كوردستان.

ودعت حكومة الاقليم المواطنين إلى زيارة المستشفيات والمراكز الصحية بأسرع وقت إذا كانوا يعانون من الإسهال ويحتاجون إلى علاج طبي،ووفقا للدكتور برزنجي: "سنرسل 20 بالمائة من حالات الإسهال المسجلة في المستشفيات لإجراء اختبارات الكوليرا، منوها ان عدد حالات الكوليرا المبلغ عنها يقع في حدود 20 بالمائة، وهناك المزيد من حالات الكوليرا في المجتمع".

وأضاف "أن عدد حالات الكوليرا لا يهمهم بقدر ما يهمهم وجود الكوليرا، لذلك نعتبر كل إسهال حاد وكل أمراض الإسهال كوليرا ونتخذ نفس الإجراءات والعلاج"، كما قال الدكتور سامان برزنجي إنهم شكلوا لجنة عليا تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وأعدوا تقريراً حول مكافحة الكوليرا وسيقدمونه إلى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل،و "هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن للحد من الإصابة بالمرض، وفي جزء آخر من التقرير، سنقدم عدة مقترحات للمشاريع المستقبلية طويلة المدى.

وتابع الدكتور برزنجي "مع انتهاء فصل الصيف وبداية فصلي الخريف والشتاء ستختفي الكوليرا، لكن هذا لا يعني أن الكوليرا ليست موجودة بشكل كامل في العراق وإقليم كوردستان.

وقال وزير الصحة، إن الفرق الصحية مع فرق مديرية المياه في محافظات إقليم كوردستان تقوم بزيارات وتقييمات يومية الى الأماكن التي فيها مخالفات ولم يتم وضع مادة الكلور في المياه وسيتم معاقبة كل من يخالف التعليمات .