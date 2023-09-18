سیاسة

كوهدار شيخو: ترميم 90 بالمئة من الشوارع الرئيسية في زاخو

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کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) – قال  المشرف على الإدارة المستقلة في زاخو، إن 90 بالمئة من الشوارع الرئيسية في مدينة زاخو، والتي كانت تعاني من مشاكل مرورية وتعطلت، تم إصلاحها وفق المعايير الدولية.

بمناسبة مرور عامين على تأسيس الإدارة المستقلة لمدينة زاخو، تم الیوم الاثنين تسليم عدد من مشاريع الطرق لبعض أحياء المدينة.

وأضاف كوهدار شيخو المشرف على إدارة زاخو المستقلة  في مؤتمر صحفي، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني قدم كل الدعم والمساعدة وبشكل مستمر  في تنفيذ المشاريع الخدمية المقدمة إلى مجلس الوزراء في العامين الماضيين.

وتابع  "غدا سنفتح بعض الشوارع العامة في زاخو التي كانت تعاني من مشاكل مرورية وتعطلت،وقد تم إصلاح 90 بالمئة من الشوارع الرئيسية وفق المعايير الدولية والآن نركز على الأحياء الشعبية".

ولفت شيخو :"  أبرز مشاكل أهالي زاخو في السنوات القليلة الماضية هي الطرق والكهرباء والمياه، ولحسن الحظ المشاريع الخاصة بالطرق التي قدمناها إلى مجلس الوزراء، اليوم نرى ثمارها.

وقال المشرف على ادارة زاخو المستقلة ،سيتم اليوم وبتكلفة حوالي 20 مليار دينار، تبليط  طرق حي سرهلدان ومنطقة دشمري في إدارة زاخو المستقلة ، بطول حوالي 20 كيلومتراً، وأضاف : "نولي اهتماما أكبر بالمشاريع التي تتعلق بحياة ورفاهية المواطنين، وبدعم مباشر من مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، ستستمر مشاريعنا الخدمية".

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