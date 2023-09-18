محافظ أربيل: منذ ثلاثة أعوام ونحن نواجه  مشاكل الجفاف والمياه في فصل الصيف

أربيل (كوردستان24) - قال محافظ أربيل إن تغير المناخ وآثاره وعواقبه قضية مهمة جداً، مضيفاً: ثلاثة فصول من الجفاف والمياه هي إحدى مشاكل إدارة أربيل.

وأضاف محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر حول المناخ والأمن الغذائي في أربيل، إن “التغير المناخي وآثاره وعواقبه قضية مهمة للغاية على المستوى العالمي والجميع متفقون على هذه القضية”.

وتابع : تغير المناخ والأمن الغذائي وأزمة المياه هي قضايا مهمة، ومنذ ثلاثة فصول وإدارة أربيل تواجه مشاكل الجفاف والمياه .

وأكد خوشناو :" أن الفيضانات لا تؤثر فقط على المياه المنزلية، بل تطال كافة القطاعات، وقد نظمت حكومة إقليم كوردستان استراتيجية للوقاية من تداعيات المناخ في كوردستان،مشيرا إنه بسبب الأزمة المالية، لم تتم معالجة القضايا الاستراتيجية بشكل صحيح، وتم اتخاذ تدابير مؤقتة فقط.