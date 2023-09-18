سیاسة

محافظ أربيل: منذ ثلاثة أعوام ونحن نواجه  مشاكل الجفاف والمياه في فصل الصيف

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال محافظ أربيل إن تغير المناخ وآثاره وعواقبه قضية مهمة جداً، مضيفاً: ثلاثة فصول من الجفاف والمياه هي إحدى مشاكل إدارة أربيل.

وأضاف  محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر حول المناخ والأمن الغذائي في أربيل، إن “التغير المناخي وآثاره وعواقبه قضية مهمة للغاية على المستوى العالمي والجميع متفقون على هذه القضية”.

وتابع : تغير المناخ والأمن الغذائي وأزمة المياه هي قضايا مهمة، ومنذ ثلاثة فصول وإدارة أربيل تواجه  مشاكل  الجفاف والمياه .

وأكد خوشناو :" أن الفيضانات لا تؤثر فقط على المياه المنزلية، بل تطال كافة القطاعات، وقد نظمت حكومة إقليم كوردستان استراتيجية للوقاية من تداعيات المناخ في كوردستان،مشيرا  إنه بسبب الأزمة المالية، لم تتم معالجة القضايا الاستراتيجية بشكل صحيح، وتم اتخاذ تدابير مؤقتة فقط.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف