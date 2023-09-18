مجلس الوزراء العراقي يوجّه وزارة المالية بصرف 700 مليار دينار لرواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، كتاباً رسمياً لوزارة المالية ينصُّ على صرف مبلغ 700 مليار دينار لرواتب حكومة إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه، الأحد، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً حكومياً بزيارة العاصمة بغداد، أجرى خلالها سلسلة لقاءات، أبرزها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار مسرور بارزاني في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.