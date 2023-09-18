شاخوان عبدالله: جمعنا 120 توقيعاً لفصل رواتب الموظفين عن النفقات الحقيقية

أربیل (كوردستان24 ) – قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي إنهم جمعوا 120 توقيعاً لفصل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن النفقات الفعلية،وأضاف "أعتقد أن البرلمان سيجتمع اليوم ويصوت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة".

وأجاب شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، على أسئلة الصحفيين حول قرار الحكومة العراقية تقديم تريليونين و100 مليار دينار قروضا لإقليم كوردستان.

"لقد جمعنا 120 توقيعاً"

وقرر مجلس الوزراء العراقي، الأحد، إرسال قروض بقيمة 2.1 تريليون دينار إلى إقليم كوردستان هي رواتب لثلاثة أشهر،و أعلنت وزارة مالية كوردستان ، أن الـ 700 مليار دينار المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة ستصرف على رواتب الشهر السابع.

وقال عبد الله، إن "المبلغ المالي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي إرساله إلى إقليم كوردستان على شكل قروض، سيتم إنفاقه على رواتب تموز وآب وأيلول". وبحسب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، فقد جمعوا نحو 120 توقيعاً لفصل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن الإنفاق الفعلي، كباقي المحافظات العراقية، وتقديم مشروع قانون لتعديله في البرلمان.

وبحسب شاخوان عبد الله، فإن “مشروع القانون لقي استجابة جيدة، حتى من النواب الذين وقفوا ضد مشروع قانون الموازنة في وقته وأدى إلى هذه النتيجة، وأضاف "تتفق كافة الأطراف على عدم خلط رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان بالقضايا السياسية ونحن نتجه نحو تعديل هذه المادة (المادة التي تربط رواتب الموظفين بالنفقات الفعلية)."

التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة :

بشأن التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة؛ أكد أن "يوم أمس، كانت هناك ضغوط كبيرة على محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ومحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، من أجل سحب التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، لكن بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف السياسية أستطعنا إبقاء فقرة التوصيت على حلبجة ، وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، أن كافة الجهود تبذل اليوم "لعقد الجلسة البرلمانية والاعتراف بحلبجة المحافظة الـ19 في العراق، وهذا قليل من الوفاء لأهل حلبجة وتعتبر مسألة مهمة جداً بالنسبة لنا".

وتابع شخوان عبد الله، "ناقشنا يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، مع أغلبية الكتل في مجلس النواب العراقي ،حيث بلغ عددهم 100 نائب، ووعدوا بالمشاركة في الجلسة والتصويت على مشروع القانون،و يرى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي أن البرلمان العراقي سيصوت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة،مستبعدا أن يجرؤ أي حزب سياسي على القول بأننا لا نؤيد أن تصبح حلبجة محافظة.

وقال عبد الله "إن كتلة بدر لم تكن مع القراءة الثانية لمشروع القانون وطلبت التأجيل لكننا رفضنا ذلك الطلب. والآن أبدت كتلة بدر استعدادها للمشاركة في الجلسة،اضافة الى كتل اخرى مثل " سند والعصائب " مع السنة وعدونا بأنهم سيصوتوا على مشروع قانون تحويلها الى محافظة .

وبحسب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، فإن الكتل العراقية اقترحت تأجيل التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، لحين دمجها مع بعض البلدات الأخرى في جنوب العراق التي ستصبح محافظات "التصويت على مشروع القانون ، الا اننا رفضنا ذلك وقلنا لا ينبغي أن يتأخر أكثر من ذلك.