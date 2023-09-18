متى وكيف ستضاعف مبالغ المخالفات المرورية على السواق في كوردستان

أربیل (كوردستان24) - أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمرور أربيل أنه اعتباراً من 28-02-2024 فصاعداً سيتم مضاعفة أي غرامة تسجل على السائقين اذا لم يتم دفعها خلال 30 يوم (شهر واحد).

وقال فاضل حاجي المتحدث باسم المديرية العامة لمرور أربيل، لكوردستان24 اليوم الاثنين ،إنه بموجب قرار مجلس الوزراء وزارة الداخلية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 28-08-2023 لغاية 28- 02-2024) سيتم إعفاء 20 بالمئة من المخالفات المرورية، أي أنه إذا تم تغريم شخص بمبلغ مليون دينار سيتم إعفاء 200 ألف دينار ودفع 800 ألف دينار.

وشدد المتحدث باسم المديرية العامة لمرور أربيل، على أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء جاء "لمساعدة وتخفيف أعباء المخالفات المرورية على عباالمواطنين، وليس لقصم ظهر المواطنين،بل لتشجيعهم على عدم المخالفة".

وعن زيادة مبلغ الغرامة، قال فاضل حاجي، إن الغرامة الحالية التي تسجلها مديريات المرور حتى تكون سنة واحدة ستكون كما هي ولن تزداد، لكن بعد انقضاء المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية، أي اعتبارا من 28-02-2024 فصاعداً، سيتم مضاعفة أي عقوبة على المخالفات المسجلة على المواطنين وعدم سدادها خلال شهر.

وتابع المتحدث باسم المديرية العامة لمرور أربيل، إنه سيتم تطوير تطبيق لتنبيه السائقين عند تسجيلهم مخالفات مرورية ، وأن التطبيق سيكون 'مجانيا' ومن خلال استخدامه يمكن للمواطنين معرفة متى وأين قاموا بالمخالفة وكم الأموال التي تم تغريمهم.