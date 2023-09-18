مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على استحداث محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وأفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، أن مجلس النواب العراقي، أجل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، إلى يوم غدٍ الثلاثاء 19 أيلول 2023.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، جاء بناءً على طلبِ عددٍ من الكُتل الشيعية في مجلس النواب العراقي.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.