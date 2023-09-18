بريطانيا تُرحب بالاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن قضية تأمين رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- رحبت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، بالاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بشأن قضية تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت القنصلية العامة البريطانية في أربيل، في بيان على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، "ترحب الممكلة المتحدة بالاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشيرةً إلى أنه "يُعَدُّ خُطوة مهمة لحماية سُبل العيش، والاستقرار في إقليم كوردستان".

بەریتانیا پێشوازی لە ڕێککەوتنی نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات لەبارەی دابینکردنی پارەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ پاراستنی بژێوی و سەقامگیری هەرێمی کوردستان. — UK in Erbil (@ukinerbil) September 18, 2023

من جهتها، رحّبت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، الأحد، بالجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها.

وأثنت رومانوسكي عبر منصة (إكس)، على تلك الجهود التي أثمرت عن "قرار مجلس الوزراء العراقي بإرسال المدفوعات خلال الأشهر المقبلة".

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تطلعاتها في مواصلة الجانبين "الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه يوم الأحد 17 أيلول 2023، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.