سیاسة

مراسل كوردستان24: استهدافُ مطار عربت الزراعي في السليمانية تم عبر طائرتين مسيرتين

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انتشار قوة أمنية كبيرة بالقرب من مطار عربت الزراعي في السليمانية
انتشار قوة أمنية كبيرة بالقرب من مطار عربت الزراعي في السليمانية
کوردستان السليمانية مطار عربت الزراعي استهداف المطار طائرتين مسيرتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، بأن قصفاً استهدف مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، مبيناً أن القصف تم عبر طائرتين مسيرتين.

وأشار إلى تجمع أعداد كبيرة من الناس بالقرب من المطار، فضلاً عن وصول قوة أمنية كبيرة وفرقٍ طبية إلى مكان الاستهداف.

وأوضح أن المطار كان زراعياً، إلا أن قوات التحالف الدولي قامت بترميمه قبل بضعة أشهر من الآن، وأصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن القصف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في صفوفِ قوةٍ تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني بداخل المطار، فيما لا تزالُ أعدادُ المُصابين غير معروفة.

وأكد أن القوات الأمنية لم تسمح للصحفيين بالاقتراب من مكان الحادث وتغطيته عن كثب، لافتاً إلى تجهيز مستشفى (شار وشورش) في السليمانية لاستقبال المصابين.

وأُنشئ مطار عربت في محافظة السليمانية عام 2005، ويُستخدم للخدمات المدنية والمجالات الزراعية.

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