سیاسة

الرئيس الامريكي يتعهد باستمرار فرض العقوبات على ايران بعد عملية تبادل السجناء

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين "الاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة" بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وقال بايدن "عاد أخيرا خمسة أميركيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، و"سيلتم شملهم قريبا مع أحبائهم بعد سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة".

وشكر الرئيس الأميركي الحكومات التي شاركت في المفاوضات وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية لعملها "الدؤوب" إلى جانب الأميركيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران.

كذلك، أعرب بايدن عن امتنانه "الخاص" لأمير قطر وسلطان عمان "اللذين ساعدا في التفاوض على هذا الاتفاق".

وحذّر الديموقراطي "حاملي جوازات السفر الأميركية من عدم الذهاب" إلى إيران.

وأشار بايدن إلى أن "لم شمل الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول" قائلا إنه أعاد "العشرات من مواطنيه".

ومن أحدث هؤلاء لاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت محتجزة في روسيا وأطلق سراحها في كانون الأول/ديسمبر 2022 في مقابل الافراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.

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