الكتل الكوردستانية في "النواب العراقي": ليس هناك أي عائق قانوني ودستوري يمنع استحداث محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي هَريم كمال آغا، اليوم الاثنين، إن أصغر حقٍ يُمنح لحلبجة هو أن تُصبح محافظة، مؤكداً عدم وجود أي عائق دستوري وقانوني يمنع استحداث محافظة حلبجة، كما لم يتم تأجيل التصويت على هذه المسألة إلا لأسبابٍ سياسية.

وتحدث هَريم كمال آغا في مؤتمرٍ صحفي باسم الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، قائلاً: "كان مُقرراً أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم على استحداث محافظة حلبجة، لكن مع الأسف فإن الكتل السياسية في البرلمان الاتحادي أرجأت التصويت على الفقرة المتعلقة باستحداثها".

وأضاف: "نحن في الكتل الكوردستانية زرنا كافة الأطراف السياسية العراقية خلال الأيام الماضية، وأبلغناهم بعدم ربط مسألة استحداث محافظة حلبجة باستحداث أي قضاء أو ناحية أخرى، لا سيّما الأقضية التي تطالب بتحويلها إلى محافظات، وعند استكمالها للإجراءات الإدارية والقانونية نحن مستعدون للتصويت لصالحها".

وأشار إلى أن "الذريعة التي تحججوا بها اليوم وفي الأيام الأخيرة لمنع استحداث محافظة حلبجة لم تكن متوقعة"، مضيفاً "طالبنا بدفع أقل تعويض لحلبجة وهو تحويلها إلى محافظة، وذلك بسبب تعرضها للقصف الكيماوي واستشهاد عددٍ كبيرٍ من أبنائها".

ولفت إلى "عدم وجود أي عائق قانوني ودستوري يمنع استحداث محافظة حلبجة"، مشدداً على أنه "في حال منع استحداث محافظة حلبجة خلال جلسات البرلمان القادمة، فإن الكتل الكوردستانية ستتخذ موقفاً من ذلك".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وأفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، أن مجلس النواب العراقي، أجل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، إلى يوم غدٍ الثلاثاء 19 أيلول 2023.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، جاء بناءً على طلبِ عددٍ من الكُتل الشيعية في مجلس النواب العراقي.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.