مثنى أمين: استحداث محافظة حلبجة لا يتعارض مع الدستور.. والكتل الكوردستانية متفقة حيال الأمر

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، اليوم الاثنين، أن استحداث محافظة حلبجة لا يتعارض مع الدستور العراقي، مشيراً إلى أن الكتل الكوردستانية متفقة حيال تحويلها إلى محافظة.

وقال مُثنى أمين في مقابلة مع كوردستان24، إن "بعض القوى السياسية تعادي الكورد، وبعضها الآخر تربط استحداث محافظة حلبجة بتحويل مدنٍ أُخرى إلى محافظات، وتقول: فليتم ضم مدينتي إلى مشروع قانون استحداث مُحافظة حلبجة، عندها سأكون مُستعداً للتصويت عليه".

وأضاف: "اليوم قلت لبعضٍ من هؤلاء النواب، في الحقيقة من المعيب بعد كل جرائم الإبادة الجماعية والمجازر وسفك الدماء التي ارتكبتها الدولة العراقية بحق حلبجة، لا زلتم تُمانعون تحويلها إلى محافظة!، في حين أنها لن تفرض أي أعباء مالية عليكم، وستكون كافة نفقاتها على عاتق حكومة إقليم كوردستان".

وأشار إلى "أنهم يعتقدون أن تمرير هذا القانون سيُحفِّزُ رغبة مدنٍ عراقية أخرى للمطالبة بتحويلها إلى محافظة، فهم ينظرون إلى هذا الموضوع بحساسية، ويعتقدون أنه سيُشكِّل عبئاً على الدولة العراقية".

وأوضح أنه "بحسب المادة 141 من الدستور العراقي، فإن حلبجة لا تحتاج إلى إقرار قانون"، مضيفاً: "بتقديري، يمكن كسب القضية بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، لأن المادة 141 واضحة حين تقول: إن جميع القرارات والقوانين الصادرة من حكومة إقليم كوردستان قبل كتابة الدستور العراقي شرعية ومقبولة"، وفي عام 1999 أصدر برلمان إقليم كوردستان قراراً بتحويل حلبجة إلى محافظة، كما خَصصت لها الحكومة موازنة رمزية.

وتابع: "للأسف لم يُشارك رئيس مجلس النواب العراقي وكتلته في جلسة الخميس الماضي وجلسة اليوم"، مبيناً "قلت للنواب بفضل حلبجة أنتم اليوم تجلسون على هذه المقاعد، وأكبرُ مذبحةِ إبادةٍ جماعية بالأسلحة الكيماوية في تاريخ البشرية ارتُكِبَت بحق حلبجة".

وشدد على أنه "بحسب الدستور فإن حلبجة تُعتبر محافظة، وفي جميع قوانين المُوازنات السابقة للعراق تم التعامل مع حلبجة باعتبارها محافظة، إلا أنه تم تهميشها في قانون موازنة هذا العام".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وأفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، أن مجلس النواب العراقي، أجل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، إلى يوم غدٍ الثلاثاء 19 أيلول 2023.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة، جاء بناءً على طلبِ عددٍ من الكُتل الشيعية في مجلس النواب العراقي.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.