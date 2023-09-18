الولايات المتحدة تُرحب بالحوار البناء بين أربيل وبغداد لمعالجة القضايا العالقة بحسب الدستور

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالحوار البنّاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تأمين رواتب موظفي الإقليم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "نرحب بالحوار البناء الذي جرى الأسبوع الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والذي يهدف إلى حل القضايا العالقة بطريقة متسقة مع الدستور العراقي".

وأضاف: "لقد شجعنا قرار الحكومة العراقية بالإفراج عن أموال إضافية لحكومة إقليم كوردستان للمساعدة في ضمان حصول موظفي الخدمة المدنية على رواتبهم وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "وستواصل الولايات المتحدة أيضاً التزامها وبصورة مكثفة لتعزيز استقرار العراق وآمنه وتعزيز الحلول الدائمة للقضايا العالقة".

وفي وقت سابق، رحّبت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، بالجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها.

وأثنت رومانوسكي عبر منصة (إكس)، على تلك الجهود التي أثمرت عن "قرار مجلس الوزراء العراقي بإرسال المدفوعات خلال الأشهر المقبلة".

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تطلعاتها في مواصلة الجانبين "الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه يوم الأحد 17 أيلول 2023، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.