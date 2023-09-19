السوداني يؤكد على أهمية التعاون المشترك في المجال الامني بين العراق والولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية التعاون المتشرك في المجال الامني بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، جاء ذلك خلال لقاء السوداني بوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، والذي بدوره سلم السوداني دعوة لزيارة البيت الابيض من الرئيس الامريكي جو بايدن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له اليوم الثلاثاء "ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

وأضاف البيان أن "الوزير الأمريكي نقل دعوة الرئيس جوزيف بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد السوداني "تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يُحدد لاحقاً، مشدداً على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأميركية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشار إلى "عدد من المحطّات المهمة للتعاون الثنائي، والزيارة الناجحة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة السيد وزير الدفاع إلى واشنطن، والتباحث بخصوص العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وبيّن السوداني "رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات؛ مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، مرحباً بإسهام الشركات الأميركية في الفرص الاستثمارية بالعراق".

وأكد على "أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق".

من جانبه، أشار الوزير بلينكن إلى "تقدير الإدارة الأميركية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سيبل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار".

وأكد "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى"، مجدداً "دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره".