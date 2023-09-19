القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تكشف معلومات حول قصف مطار عربت

أربيل (كوردستان24)- كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية معلومات حول القصف الذي طال مطار عربت الزراعي في السليمانية، مؤكدة ان طائرة مسيرة دخلت الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه "في يوم الاثنين المصادف ١٨ ايلول، وفي تمام الساعة ١٧:٠٠، قامت طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين".

وأضاف البيان "ان هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة اراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة و العالم، وخرقا لاحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة".

وأشار البيان الى "ان هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".

وأكد على أن "العراق يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

وأفاد مراسل كوردستان24، أمس الاثنين 18 أيلول 2023، بأن قصفاً استهدف مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، مبيناً أن القصف تم عبر طائرتين مسيرتين.

وأشار إلى تجمع أعداد كبيرة من الناس بالقرب من المطار، فضلاً عن وصول قوة أمنية كبيرة وفرقٍ طبية إلى مكان الاستهداف.

وأوضح أن المطار كان زراعياً، إلا أن قوات التحالف الدولي قامت بترميمه قبل بضعة أشهر من الآن، وأصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن القصف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في صفوفِ قوةٍ تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني بداخل المطار، فيما لا تزالُ أعدادُ المُصابين غير معروفة.

وأكد أن القوات الأمنية لم تسمح للصحفيين بالاقتراب من مكان الحادث وتغطيته عن كثب، لافتاً إلى تجهيز مستشفى (شار وشورش) في السليمانية لاستقبال المصابين.