السوداني: الحكومة اتخذت مع البنك المركزي عدة إجراءات في تطبيق الاصلاح المالي

أربيل (كوردستان23)- أكد رئيس الوزراء العراقي ان حكومته اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الاصلاح المالي، مؤكدا اتساع عمل الحكومة في الحد من عمليات غسيل الاموال على المستويين الاجرائي والقضائي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له اليوم الثلاثاء "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

وأضاف البيان ان اللقاء "شهد بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي".

وأكد السوداني في الاجتماع " أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي، الذي يُعد مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي في تحقيق هدف الحكومة بالانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو الاقتصاد المُنتج والمتعدد، حيث جرى، ولأول مرة، إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية".

كما أشار السوداني الى "اتساع عمل الحكومة في الحدّ من عمليات غسيل الأموال على المستويين الإجرائي والقضائي، عبر تطبيق المعايير الدولية المطلوبة، وتمكنها من تحقيق تجارة حقيقية تدعم الاقتصاد نحو المزيد من التنمية".

وأوضح البيان ان السوداني أكد على "ان الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات والإجراءات، فضلاً عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة له في الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث".

وأوضح البيان ان نيلسون "ثمن من جانبه الإصلاحات الحكومية في القطاعات المصرفية والمالية، ونجاح الحكومة في استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و J.p. Morgan مؤكداً استعداد الخزانة الأمريكية للعمل الوثيق مع البنك المركزي العراقي والتعاون مع العراق في ملفّي السيولة المالية والحوالات المصرفية التجارية العراقية إلى خارج البلاد، وجدد دعم بلاده لاستقرار الاقتصاد العراقي".