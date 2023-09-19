سیاسة

مسرور بارزاني: ندين أي انتهاك لسيادة كوردستان والعراق

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه رسالة حول القصف الذي طال مطار "عربت " في السليمانية .
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کوردستان

أربیل (كوردستان24) - وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة حول  القصف الذي  طال مطار "عربت" في محافظة السليمانية.

وجاء في الرسالة التي وجهها مسرور بارزاني : "يتعين على الأطراف المعنية إجراء تحقيق شامل في سبب وطبيعة هذا الحادث والكشف عن الحقائق في أسرع وقت ممكن".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان : "ندين أي انتهاك لسيادة كوردستان والعراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار إقليم كوردستان"

نص رسالة رئيس حكومة إقليم كوردستان:

نشعر بالحزن إزاء الحادث الذي وقع في مطار "عربت "  وعلى السلطات المختصة إجراء تحقيق شامل في أسباب وطبيعة هذا الحادث وكشف الحقائق في أسرع وقت ممكن.

ندين أي انتهاك لسيادة كوردستان والعراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

 

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