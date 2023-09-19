أذربيجان تطلق عملية عسكرية في كاراباخ

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء أنها أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف القوات الأرمينية في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة"، مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق في إطار هذه العمليات".

اعتبرت أذربيجان الثلاثاء أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب أرميني "كامل" من منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي يسيطر عليها الأرمنيون.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ الأذربيجانية وحل ما يسمى بالنظام الانفصالي".

وكانت أذربيجان قد أعلنت اليوم أن 4 شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال الإرهابية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو (تموز)، بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير بالإمدادات. وأثار ذلك مخاوف من تجدد المعارك بين البلدين خصوصاً في ظل تعزيز أذربيجان انتشارها العسكري عند الحدود.

وخاض البلدان حربين للسيطرة على ناغورنو كاراباخ، آخرهما في عام 2020 ونتجت عنها هزيمة أرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية، وانتهت بوقف هش لإطلاق النار.

ودارت الحرب الأولى حول مصير الإقليم عند انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات، وقد أودت بحياة 30 ألف شخص، فيما خلفت الحرب الأخيرة في عام 2020 نحو 6500 قتيل من الجانبين.