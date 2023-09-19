بعض الأطراف العراقية لا ترغب التصويت على مشروع قانون جعل حلبجة محافظة

أربيل (كوردستان24) - كان من المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء ، للتصويت على مشروع قانون جعل حلبجة محافظة، إلا أن الجلسة تأجلت مرة أخرى.

وفي جلسة البرلمان العراقي المنعقدة في 18 أيلول 2023، تم طرح التصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة على جدول الأعمال، إلا أنه تم منعه وتأجيله إلى اليوم، ثم تم تأجيله مرة أخرى اليوم.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين لكوردستان24: "للأسف السبب هو عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية، يجب علينا إقناع الكتل حول موضوع حلبجة احتراماً وتعويضاً عن الإبادة الجماعية وآلاف الشهداء والجرحى في المدينة". ومن ناحية، فإن عدم التصويت على القضية يجب أن ينظر إليه على أنه موقف من القضية، وعلى وسائل الإعلام الكوردية العمل حول هذه النقطة ، لان عدم التصويت على قضية محافظة حلبجة هو موقف سلبي من قضية الإبادة الجماعية في حلبجة، وكان يعتبر البعض من السياسيين انهم اصدقاء للكورد ، ولكن الآن تم الكشف عن موقفهم”.

وأضاف أمين "في اجتماع الأمس لم يدخل بعض الشيعة إلى قاعة البرلمان، وبعض الذين دخلوا طالبوا بتأجيل التصويت على محافظة حلبجة إلى اليوم، ولم يجتمعوا اليوم أيضا .

ومن بين السنة، يتحمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالدرجة الاولى مسؤولية هذا الموضوع، لأنه لم يحضر جلسة البرلمان الخميس الماضي أو أمس. ولا يوجد لحد الان جدول اعمال للجلسة ، وكان من المفترض أن تجتمع الكتل ، لكنهم التزمو الصمت حيال ذلك."