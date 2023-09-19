لبنان يأمر أصحاب المصانع بعدم توظيف السوريين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان، قراراً منع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، تحت طائلة سحب التراخيص.

وقال بوشكيان في بيانٍ نشرته وسائل إعلام لبنانية، إنه بات ممنوعاً على المصانع توظيف السوريين "استناداً إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين".

وطالب الوزير اللبناني "جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، تحت طائلة وقف عملها وسحب تراخيصها".

مؤكّداً أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه" وفق نص القرار.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية عن إحباط الجيش محاولة تسلل نحو 1200 سوري خلال الاسبوع الماضي فقط.

في المقابل، أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب ترحيب بلاده بعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وكشف الوزير اللبناني أنه يقود وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا، لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبّراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.