رومانوسكي تدين قصف مطار "عربت" بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أدانت السفيرة الأميركية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، الهجوم الذي استهدف مطار "عربت" بمحافظة السليمانية.

وتعرّض مطار عربت أمس الاثنين، لقصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيّرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، أسفر عن مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

وجدّدت السفيرة الأميركية عبر منصة (إكس) التأكيد على دعم بلادها لاحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

معتبرةً أن كلاهما "ضروري لاستقرار العراق وأمنه"، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أدان "أي انتهاك لسيادة كوردستان والعراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار الإقليم".

داعياً "الأطراف المعنية لإجراء تحقيق شامل في سبب وطبيعة هذا الحادث والكشف عن الحقائق في أسرع وقت ممكن".

والمطار الذي استهدفه القصف عبارة عن مطارٍ زراعي، لكن قوات التحالف الدولي رممته قبل بضعة أشهر، ليصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.