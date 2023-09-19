مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الأربعاء

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم غدٍ الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية يوم غدٍ المصادف لـ 20 سبتمبر أيلول، برئاسة مسرور بارزاني.

ومن المقرّر، بحسب هوراماني، أن يناقش المجلس عدة مواضيع، من بينها نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في الـ 14 من الشهر الجاري.

وبخصوص توقيت توزيع رواتب موظفي الإقليم، قال هوراماني: نحن بانتظار تحويل الحكومة الاتحادية المبلغ المالي، وسنبدأ بتوزيعه فور الإرسال.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه الأحد الفائت، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.

وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية، بحسب بيان مجلس الوزراء العراقي.

وكان وفد حكومة الإقليم قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهرياً، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.

وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.

وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.