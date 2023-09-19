ثابت العباسي: وجود المعارضة الإيرانية انحصر في 5 معسكرات

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن وجود المعارضة الإيرانية انحصر في 5 معسكراتٍ داخل البلاد.

جاء ذلك، تزامناً مع إعلان اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران، عن إخلاء جميع مقرات المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود بين البلدين.

وأكد اللجنة اليوم الثلاثاء، أن عناصر المعارضة التي كانت تتمركز في تلك المقرات، أُبعِدت بعد نزع أسلحتها، وحلّت مكانها قوات حرس الحدود.

وجدّد العباسي التأكيد على عدم السماح باستخدام أراضي العراق تهديداً لأي من دول الجوار، مشيراً إلى وجود "طرق دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا"، وفق العربية الحدث.

وفي الـ 19 مارس آذار 2023، وقّع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كوردستان.

وفي الـ 11 يوليو تموز الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كوردستان في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة".

وأمهل باقري حينها، الحكومة العراقية حتى سبتمبر أيلول الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكوردية الإيرانية المناوئة لطهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني شن في سبتمبر أيلول 2022، هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض- جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على إقليم كوردستان.

واستهدف الهجوم، مقرات "الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل.

إضافةً إلى مقرات جناحي "حزب الكوملة الكوردستاني" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات "حزب الحرية الكوردستاني الإيراني" جنوب أربيل.

في سياقٍ متصل، أكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أنه لا توجد أي قواعد عسكرية أميركية على أراضي بلاده.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى وجود مستشارين عسكريين من التحالف الدولي يقدمون المشورة في التدريب والتسليح.

وقال: "لا نحتاج إلى قوات قتالية وقواتنا جاهزة لحماية الأراضي العراقية".