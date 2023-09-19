سیاسة

الخارجية التركية تصدر بياناً حول قصف مطار "عربت" بالسليمانية

المطار الذي استهدفه القصف عبارة عن مطارٍ زراعي، لكن قوات التحالف الدولي رممته قبل بضعة أشهر، ليصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني
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ترکیا مطار عربت السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً بشأن قصف مطار "عربت" بمحافظة السليمانية.

وقالت الخارجية التركية في بيانها، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني "تتدرّب مع حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب داخل المطار".

وتعرّض مطار عربت أمس الاثنين، لقصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيّرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، أسفر عن مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

وأضاف البيان: لقد كثّف حزب العمال الكوردستاني أنشطته في جميع أنحاء المناطق الشمالية من البلاد".

ولفتت الخارجية التركية إلى أن أنقرة تراقب عن كثب تحركات تلك المجموعات بين العراق وسوريا.

وقالت: لقد علمنا أن مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني كانت تتدرب مع مقاتلي العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب عندما نُفِّذ القصف.

وكانت السفيرة الأميركية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، أدانت الهجوم الذي استهدف مطار "عربت" بمحافظة السليمانية.

وجدّدت السفيرة الأميركية عبر منصة (إكس) التأكيد على دعم بلادها لاحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

معتبرةً أن كلاهما "ضروري لاستقرار العراق وأمنه"، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أدان "أي انتهاك لسيادة كوردستان والعراق وكل الأعمال غير القانونية التي تعرقل أمن واستقرار الإقليم".

داعياً "الأطراف المعنية لإجراء تحقيق شامل في سبب وطبيعة هذا الحادث والكشف عن الحقائق في أسرع وقت ممكن".

والمطار الذي استهدفه القصف عبارة عن مطارٍ زراعي، لكن قوات التحالف الدولي رممته قبل بضعة أشهر، ليصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

 

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