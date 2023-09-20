هواري: ستُرسل بغداد جميع مستحقات مزارعي كوردستان المالية هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، سَروَر هواري، إن عملية إرسال مستحقات مزارعي الإقليم قبل قانون الموازنة "كانت تسير بشكلٍ جيد، لكن لاحقاً تباطأت بعض الشيء".

وأكد هواري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن العلاقات مع وزارة التجارة والشركة العامة العراقية لتجارة الحبوب على مستوى عالٍ.

لافتاً إلى أن كافة مستحقات المزارعين المالية لهذا الموسم ستحوّل إلى حسابات المحافظات، وقد تكفّل الجانب العراقي بذلك.

وبدأ مزارعو إقليم كوردستان في الـ 27 مايو أيار الماضي، بتسليم محاصيلهم من القمح إلى بغداد التي حددت الكمية المستلمة بـ 375 ألف طن.

قبل أن ترفع الكمية إلى 500 ألف طن، بعد مطالبة وزارة الزراعة بإقليم كوردستان بزيادتها وعدم تحديد سقف الكميات المستلمة.

وبذلك، تكون حصة مزارعي محافظتي السليمانية وحلبجة 230 ألف طن من القمح، ومحافظة أربيل 145 ألف طن، ودهوك 125 ألأف طن، بسعر 850 ألأف دينار للطن الواحد.