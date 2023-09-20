سیاسة

العراق يستدعي سفير تركيا احتجاجاً على استهداف مطار "عربت"

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کوردستان مطار عربت عربت

أربيل (كوردستان 24)- قالت الرئاسة العراقية إنها ستستدعي سفير تركيا لدى بغداد احتجاجاً على استهداف مطار "عربت" في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتعرّض مطار عربت الاثنين، لقصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيّرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، أسفر عن مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

وذكر بيان عن الرئاسة العراقية أن الرئيس عبد اللطيف رشيد، سيستدعي سفير تركيا، للاحتجاج على ضربةٍ بطائرةٍ مسيّرة استهدفت مطاراً بإقليم كوردستان، أدى لمقتل عدد من أفراد قوات الأمن، وفق رويترز.

ولم يعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية التركية صراحة مسؤولية أنقرة عن الضربة، إلّا أنّه اعتبر أنّ "الواقعة الأحدث أكدت مجدّداً على دقة الإجراءات التركية".

وقالت الوزارة إنّه في "وقت الانفجار"، كانت قوات مكافحة إرهاب تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني تتدرّب مع حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، أدانت الهجوم الذي استهدف مطار "عربت"، مجددة التأكيد على دعم بلادها لاحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

والمطار المستهدَف، عبارة عن مطارٍ زراعي، لكن قوات التحالف الدولي رممته قبل بضعة أشهر، ليصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

 

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