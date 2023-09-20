سبعة أنواع من الشاي لخفض مستويات الكوليسترول

أربيل (كوردستان24)- يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم إلى الإصابة بأمراض صحية مختلفة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب الطرفية. وبالتالي، من المهم الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة. وقد تشعر بالارتياح عندما تعلم أن بعض المشروبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك، وفق ما يقول الدكتور إيكتا سينغوال أخصائي التغذية الحاصل على درجة الماجستير بمجموعة مستشفيات Ujala Cygnus الهندية، وفق ما ينقل عنه موقع onlymyhealth الطبي المتخصص.

وحسب الدكتور سينغوال هناك سبع خلطات من الشاي لخفض مستويات الكوليسترول:

الشاي الأخضر

وهو من أفضل التوصيات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم لأنه غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL). إنه خيار شائع لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين صحة القلب.

وأفادت مجلة الطب الصيني بأن شرب الشاي الأخضر يرتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئتين والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد الثديية.

الشاي الأسود

الشاي الأسود، عند تناوله دون الإفراط في السكر أو الكريمة، يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب. حسب سينغوال؛ الذي يضيف انه يحتوي على مركبات مثل الثيفلافين والثيروبيجين، التي قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار. ووفقا لدراسة أجرتها Lipids in Health and Disease، theaflavins و thearubigins، فإن المكونات الموجودة في الشاي الأسود ساعدت في خفض مستويات الكوليسترول في الفئران

شاي الكركديه

ويبين سينغوال ان شاي الكركديه معروف بقدرته على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. فهو يحتوي على الأنثوسيانين والبوليفينول التي يمكن أن تساهم في هذه التأثيرات.

ولتحضير شاي الكركديه، قم بغلي الماء وأضف إليه زهور الكركديه. اترك الزهور تنقع في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل ثم قم بتصفية محتواه واحتساء الشاي الصحي.

شاي الزنجبيل

تم العثور على مادة موجودة في الزنجبيل تسمى جينجيرول تمنع امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

شاي القرفة

ويتابع سينغوال يعتقد أن القرفة لها تأثيرات خفض الكولسترول. يمكن إضافتها إلى الشاي الأسود أو الأخضر أو تحضيرها كشاي مستقل. وبصرف النظر عن هذا، فهي محملة بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في منع الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

شاي الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، والتي قد تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

يمكنك نقع بذور الحلبة في الماء الساخن لصنع الشاي.

ووفقا لتجربة سريرية أجرتها Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids، فإن المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي والذين يتناولون الحلبة بانتظام يمكنهم خفض مستويات الكوليسترول في الدم لديهم.

شاي الكزبرة

استخدمت بذور الكزبرة في الطب التقليدي لخصائصها المحتملة في خفض الكولسترول، ويمكن نقع بذور الكزبرة المطحونة في الماء الساخن لصنع شاي مهدئ.

ويخلص سينغوال إلى القول على الرغم من أن أنواع الشاي هذه قد تقدم فوائد محتملة، إلا أنها يجب أن تكون جزءًا من نمط حياة صحي للقلب يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر. لذا استشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على نصيحة شخصية حول إدارة مستويات الكوليسترول لديك.