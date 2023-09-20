واشنطن تعلن "دعمها الكامل" لحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، "دعمها الكامل" لحكومة إقليم كوردستان.

وعلى هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمعت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى فيكتوريا تايلور، مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وأعربت عن دعم بلادها الكامل لحكومة إقليم كوردستان.

وقالت تايلور: "نشجع أربيل وبغداد على مواصلة الحوار كوسيلة لضمان قوة إقليم كوردستان في إطار عراقٍ مُستقل".

وفي وقتٍ سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده "تُرحب بالحوار البناء الذي جرى الأسبوع الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والذي يهدف إلى حل القضايا العالقة بطريقة متسقة مع الدستور العراقي".

وأضاف: "لقد شجعنا قرار الحكومة العراقية بالإفراج عن أموال إضافية لحكومة إقليم كوردستان للمساعدة في ضمان حصول موظفي الخدمة المدنية على رواتبهم وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "وستواصل الولايات المتحدة أيضاً التزامها وبصورة مكثفة لتعزيز استقرار العراق وأمنه وتعزيز الحلول الدائمة للقضايا العالقة".