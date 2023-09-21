المحكمة الاتحادية ترفض دعوى قضائية ضد إرسال 700 مليار لكوردستان

أربيل (كوردستان24)- رفضت المحكمة الاتحادية دعوة قضائية رفعها عضو في مجلس النواب العراقي لاصدار "أمر ولائي" بتعلق تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية بتقديم قرض بقيمة تريليونين و100 مليار دينار عراقي لحكومة كوردستان.

وأكد مصدر في المحكمة الاتحادية اليوم الخميس 21 أيلول 2023 لكوردستان24 "ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت إصدار أمر ولائي لدعوة قضائية رفعها عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، بإيقاف العمل في تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية المرقمة 23.500 و 23.520 لسنة 2023 في إرسال مبلغ ترليونين و100 مليار دينار لحكومة كوردستان".

وأضاف المصدر "ان قرار مجلس الوزراء العراقي قانوني ودستوري، وإقراض حكومة كوردستان قرار قانوني، لذلك تم رفض الدعوة القضائية المقدمة من عضو مجلس النواب".

يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر في مجلس وزراء كوردستان أمس الاربعاء 20 أيلول 2023 لكوردستان24 "إن الحكومة الاتحادية سترسل مبلغ 700 مليار دينار إلى حكومة كوردستان على دفعتين، بحلول الأحد القادم".

المصدر ذاته، الذي فضّل الكشف عن اسمه، أكّد أن حكومة كوردستان وبقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين فور استلام المبلغ.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في ختام اجتماعه الأحد الفائت، إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري.