افتتاح بنك "نيشتمان" كأول بنك حكومي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بأمر من رئيس حكومة كوردستان، تم تسجيل بنك "نيشتمان" كأول بنك حكومي في كوردستان.

وقال مدير عام تسجيل الشركات في حكومة كوردستان بلند محمد اليوم الخميس 21 أيلول 2023 لكوردستان24 "تم تسجيل بنك نيشتمان بأمر من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وهي شركة عامة وبنك حكومي وله روابط مباشرة مع البنك المركزي العراقي".

وأضاف بلند محمد "يتمتع بنك نيشتمان الحكومي بجميع الميزات والتسهيلات التي تتمتع بها البنوك العالمية، وتعتزم حكومة كوردستان ضمان استفادة الموظفين من خدمات البنك، وسيسهل أيضاً نقل الاموال والمستحقات المالية لكوردستان من بغداد، ولا يتطلب صرف العملات وتدابير أخرى، وسيكون النظام فيه مثل البنك المركزي والنظام المصرفي ونظام الرواتب".

وأوضح بلند محمد "تم تأسيس هذه الشركة كشركة عامة، وسبق أن بدأت الاجراءات من البنك المركزي العراقي، وتتكون اللجنة التأسيسية من وزير المالية وعدد آخر من الاعضاء، وسيتم استكمال الاجراءات في المراحل القادمة".