رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الخميس، 21 أيلول 2023، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جول فاول، ووفداً مرافقاً له.

وناقش الجانبان آخر تطورات مقارعة الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وآخر خطوات توحيدها والعقبات التي تعترض سبيل هذه العملية.

وأكد الجانبان على أن جميع الأطراف في العراق وفي سوريا، يجب أن تتعاون فيما بينها لمنع عودة داعش للبروز في حين لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، اتفقا في الرأي بأن الذين يتم إنقاذهم من قبضة داعش أو الذين يغادرون المخيمات، يجب تأهيلهم للعودة إلى أحضان مجتمعاتهم، وسلطا الضوء على الطرق الكفيلة بسد الطريق في وجه التطرف.

وفي محور آخر من الاجتماع، أشار الجانبان إلى أنه رغم التقدم القليل الذي تحقق في عملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، فإن هناك مشاكل حقيقية تعترض سبيل العملية ويجب إيجاد حلول لها، وفي هذا الصدد، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التزام كوردستان بمواصلة العمل على إنجاح العملية وتوحيد قوات البيشمركة.

أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره السيد القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.