رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 21 أيلول (سبتمبر) 2023، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، والوفد المرافق له.

وفي الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم مارك سترو، جرى بحث آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق وسوريا.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة مسار العملية الإصلاحية في وزارة البيشمركة، والخطوات المتخذة بشأن توحيد قواتها وتنظيم هيكليتها. وبهذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة العملية الإصلاحية وتسريعها، والالتزام بتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة إزاء تنظيم البيشمركة وتوحيدها، وإبعاد الوزارة عن أي تأثيرات حزبية أو مصالح شخصية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ما يتردد عن وجود مشكلات في تنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة، مؤكداً على أهمية عدم التدخل الشخصي أو الحزبي في شؤون الوزارة، وشدد على ضرورة عدم تعطيل جهود رئيس الحكومة في اختيار وزير قادر على تنفيذ برنامج الحكومة بفاعلية.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع السوري، ولا سيّما التعقيدات المتعلقة بمنطقة دير الزور وشرق البلاد، كما اتفقا على ضرورة حماية الأمن والسلم المجتمعي، وتعزيز التكاتف بين الكورد والعرب وباقي مكونات المنطقة.