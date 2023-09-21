الرئيس بارزاني: لعب علماء الدين الإسلامي الكورد دوراً حاسماً في تعزيز الروح الوطنية ونبذ الظلم والفكر المتطرف

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس بارزاني، اليوم الخميس 21 أيلول (سبتمبر) 2023، اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس المركزي، وعموم علماء الدين الأفاضل في كوردستان.

لقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان من قِبل البارزاني الخالد في 21 أيلول 1970، هو التأكيد على دور علماء الدين في ثورة ونضال شعبنا، إضافة إلى تعميق مبادئ التدين والتقوى والتعايش السلمي بين شعب كوردستان. وعلى امتداد تاريخ شعبنا، كان لرجال الدين وكبار علماء الدين الإسلامي من الكورد دورٌ حاسم في تعزيز الروح الوطنية ونبذ الظلم ومنع الفكر المتطرف والطائفي.

المُنتظر من رجال وعلماء الدين أن يواصلوا دورهم المُبارك هذا على الدوام، بتقديم النُصح والإرشاد للجميع. وفي الذكرى السنوية لهذه المناسبة التاريخية، أتمنى التوفيق والنجاح لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان وجميع العلماء الأفاضل، كما أشكرهم على جهودهم الحثيثة والمباركة.

كان الله في عون الجميع

مسعود بارزاني

21 أيلول 2023