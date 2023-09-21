تركيا ترفع نسبة الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 20 عاماً

أربيل (كوردستان24)- رفع البنك المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً عقب تحول مفاجئ في سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

ومع رفعه الفائدة من 25 إلى 30 بالمئة وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفاً في المستقبل.

وأكد المركزي التركي في بيان، أن "الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار".

​​​​​​​وأشار إلى أن اللوائح الضريبية "لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف".​​​​​​​

وأكد البيان أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية ودعم إيرادات السياحة للحساب الجاري سيساهم في تعزيز الاستقرار في الأسعار".

ولفت إلى أن "المسار القوي في الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط، يخلق ضغوطاً تصاعدية إضافية على التضخم".

وأكد أن لجنة السياسة النقدية "قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم و التدهور في سلوك التسعير".

كما ذكر أن اللجنة "ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني والكمي إلى جانب زيادة أسعار الفائدة".

وشدد على أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار "شفاف يمكن التنبؤ به"، واستخدام جميع الأدوات المتاحة بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في "استقرار الأسعار".