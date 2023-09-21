المتحدث باسم الخارجية القطرية لـ كوردستان24: ندعم مواصلة الحوار بين القوى السياسية العراقية

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده تدعم مواصلة الحوار بين القوى السياسية العراقية لمعالجة القضايا والمشاكل العالقة، مُجدداً دعم الدوحة للحفاظ على سيادة العراق ورفاهية شعبه.

وقال ماجد الأنصاري في تصريحٍ لـ كوردستان24، "لطالما دعمت قطر الحوار بين الأطراف السياسية العراقية، كما تُرحب بأي جهودٍ تهدف إلى حماية سيادة العراق ورفاهية مواطنيه".

وأضاف: "بالتأكيد سيكون الاجتماع الرفيع المستوى في نيويورك، بمثابة لحظة لتوحيد العالم، والتحرك نحو إيجاد حلولٍ للمشاكل الموجودة، فضلاً عن إجراء حوارٍ صريح وبنّاء".

وتابع: "لقد رأينا في خطابات المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدى صعوبة إيجاد حلولٍ لمشاكل العالم الحالية"، لافتاً إلى أن "بعض المشاركين تحدثوا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحدث البعض الآخر عن الأمن والطاقة والغذاء".

وبخصوص الكلمة التي ألقاها أمير قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الأنصاري، إن "أمير قطر شدد في كلمته على أهمية إيجاد حلولٍ سلمية لمعظم مشاكل العالم". على سبيل المثال: "مشكلة سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن، أفغانستان، والحرب في أوكرانيا". "يجب على العالم أن يتحد وأن يجلس المسؤولون معاً ويناقشوا هذه القضايا، ونأمل أن تتحول الأقوال والوعود إلى أفعال وأن يتم حل المشاكل".

وبشأن الوضع في العراق، أكد ماجد الأنصاري "أننا قدمنا دوماً يد المساعدة لاخواننا في العراق، ودعمنا الحوار بين الأطراف السياسية"، مبيناً أن "أمير قطر أشار في كلمته إلى ضرورة أن يحل الحوار محل الصراع والمواجهة".

ولفت إلى أن "لدينا علاقات عميقة مع إخواننا في العراق، وندعم سيادة ووحدة ورفاهية مواطني العراق، وقطر ترحب بأي جهودٍ تذهب في هذا الاتجاه".