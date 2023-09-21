بتوجيهات مباشرة من رئيس حكومة كوردستان.. ترميم ملاعب عقرة وبردرش ودينارته

أربيل (كوردستان 24)- في أعقاب زيارته لقضاء عقرة (ئاكرێ) في 22 أيار الماضي، واجتماعه مع المسؤولين الإداريين في القضاء، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، من بينها تجديد وبناء ملاعب "عقرة وبردرش ودينارته"، حيث بوشر العمل بتنفيذ المشروع مؤخراً.

وفي هذا الشأن، قال هوزانفان زاهد، عضو مجلس إدارة نادي عقرة، لدائرة الإعلام والمعلومات، اليوم الخميس: إنه "بعد زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اتخذ رئيس الحكومة قراراً ساراً، وهو تجديد ملاعب عقرة وبردرش ودينارته، وكان هذا القرار موضع ارتياح وترحيب من قبل رياضيي المناطق الثلاث".

وأضاف زاهد أن "تنفيذ المشروع يسير بشكل جيد، ونأمل أن يكتمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وأن يخوض نادي عقرة الجولة الثانية من الدوري الكوردستاني في ملعب عقرة الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن ملعب نادي عقرة الرياضي يتسع لأكثر من 5 آلاف مشجع، وستبلغ الكلفة الإجمالية لترميمه 303 مليون دينار.

وإلى جانب ملعب عقرة، سيتم تجديد ملعبين آخرين لكرة القدم في قضاء بردرش وناحية دينارته، بكلفة 580 مليون دينار، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من العمل فيهما قريباً، علماً أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل دائمة للعديد من أبناء تلك المناطق.