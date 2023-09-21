حكومة إقليم كوردستان تُوفِّر تخصيصاتٍ مالية لشراء سيارات إطفاء لمُديريات الدفاع المدني بالمحافظات

أربيل (كوردستان24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، تخصيص 11 ملياراً و278 مليوناً و575 ألف دينار لغرض توفير وشراء ثلاث سيارات إطفاء كبيرة الحجم، ذات طول 100 متر لمديريات الدفاع المدني بالمحافظات.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، إن "القرار يهدف لتعزيز عمل الدفاع المدني وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث يتم توفيرها لمديريات الدفاع المدني في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك".

وأشارت إلى أنه "سيتم تأمين المبلغ المقرر نقداً وعلى مراحل من ميزانية وزارة الداخلية".

ونفذت التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان العديد من مشاريع تطوير وتوسيع الطرق والجسور والمستشفيات والمراكز الصحية، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين الظروف الحياتية لِمُواطني الإقليم.