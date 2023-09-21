مجتمع

حكومة إقليم كوردستان تُوفِّر تخصيصاتٍ مالية لشراء سيارات إطفاء لمُديريات الدفاع المدني بالمحافظات

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان حكومة إقليم كوردستان توفير تخصيصات مالية شراء سيارات إسعاف مُديريات الدفاع المدني

أربيل (كوردستان24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، تخصيص 11 ملياراً و278 مليوناً و575 ألف دينار لغرض توفير وشراء ثلاث سيارات إطفاء كبيرة الحجم، ذات طول 100 متر لمديريات الدفاع المدني بالمحافظات.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، إن "القرار يهدف لتعزيز عمل الدفاع المدني وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث يتم توفيرها لمديريات الدفاع المدني في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك".

وأشارت إلى أنه "سيتم تأمين المبلغ المقرر نقداً وعلى مراحل من ميزانية وزارة الداخلية".

ونفذت التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان العديد من مشاريع تطوير وتوسيع الطرق والجسور والمستشفيات والمراكز الصحية، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين الظروف الحياتية لِمُواطني الإقليم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف