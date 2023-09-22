الكويت تدعو العراق للاستعجال بترسيم الحدود بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، ومعالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن "خور عبد الله" الذي اعتبر أن فيه مغالطات.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وقال رئيس وزراء الكويت إن بلاده "تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية"، وفق صحيفة القبس الرسمية.

مؤكداً في الوقت ذاته، على احتفاظ بلاده بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور.

وأشار الصباح إلى حرص بلاده على مساعدة العراق على النهوض بنفسه والعودة إلى مكانته الإقليمة والدولية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي جدّد في الـ 19 سبتمبر أيلول الجاري، رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.