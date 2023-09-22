سیاسة

العبادي يؤكّد على صعوبة العملية السياسية في العراق من دون الصدر

أوضح رئيس تحالف النصر أن الصدر "يملك رؤية لإصلاح الوضع الداخلي في البلاد، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده"
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حيدر العبادي
حيدر العبادي
العراق حيدر العبادي مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، على صعوبة إدارة العملية السياسية في العراق من دون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال العبادي، إن الزعيم الصدري "اختار لنفسه مساراً"، وذلك تعليقاً على رفضه المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وقبل ذلك انسحابه من الحكومة.

وأوضح رئيس تحالف النصر أن الصدر "يملك رؤية لإصلاح الوضع الداخلي في البلاد، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده".

وجدّد رئيس تحالف النصر، التأكيد على صعوبة إجراء العملية  السياسية في البلاد من دون زعيم التيار الصدري.

معتبراً أن الزعيم الشيعي "لم يترك مجالاً للتفاهم وسحب أعضاءه، وكنا نظن أنها ورقة ضغط، لكنه أصرَّ ولم يرغب في التعاون مع الإطار التنسيقي".

وكان مجلس النواب العراقي منح في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2022، الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بحضور 253 نائباً.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية احتجاجاً على إعلان التشكيلة الحكومية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الصدر تعليق نشاطات تياره، باستثناء صلاة الجُمَع وعمل اللجان الثقافية، لمدة عامٍ على الأقل.

 

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