السوداني: العراق لا يحتاج إلى وجود قوات أميركية على أراضيه

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن بلاده لا تحتاج إلى قوات قتالية أميركية على أراضيها، ولا من باقي دول التحالف الدولي.

معتبراً أن القوات الأمنية العراقية "وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والإمكانية".

جاء ذلك، خلال مقابلةٍ مع شبكة (CNN) الأميركية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.

وقال السوداني إن تنظيم داعش "لم يعد سوى مجاميع مطارَدة في الصحراء أو الكهوف ولا تشكل تهديداً للعراق، والواقع الجديد يقوم على إساس التعاون في مجالات محددة مع التحالف الدولي".

في سياقٍ آخر، أعلن رئيس الحكومة العراقية عن رفضه لـ "أي اعتداءٍ على حدود العراق، سواء من جانب تركيا أو إيران".

مشدداً على أن السيادة العراقية "غير خاضعة لأية مجاملة، وملتزمون بعدم السماح لأي مجاميع مسلحة باستغلال وجودها على الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار".

وقال: نعمل على تشكيل لجان أمنية مع تركيا وإيران، وتحديد نقاط والتزامات مهمة جرى تنفيذها، وهو ما سيعزز الاستقرار على الحدود.

إلى ذلك، أشار السوداني إلى وجود مباحثات مع تركيا حول الموقف الرسمي لبغداد برفض الاعتداءات ومعالجة أية ملاحظات أمنية، من خلال لجانٍ مشتركة.

لافتاً إلى أن علاقة بلاده مع جميع الدول "تخضع لمعيار المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

مجدداً في الوقت ذاته، التأكيد على أن إيران "دولة جارة وهناك مشتركات كثيرة بيننا، وهي دولة داعمة للعملية السياسية بالعراق، وفي مكافحة الإرهاب والحرب ضد داعش".