السوداني يدعو الشركات النرويجية للاستثمار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الشركات النرويجيَّة إلى العمل في العراق، والإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جار ستوره، في نيويورك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء "التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيدها، عبر تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وثمّن السوداني "مشاركة النرويج العسكرية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو، والمساهمة في دعم وتدريب القوات الأمنية العراقية في حربها ضد الإرهاب".

وحثّ النرويج على "إعادة التمثيل الدبلوماسي المقيم، وفتح السفارة النرويجية في بغداد؛ من أجل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وخلال مشاركته في أعمال قمّة أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت في نيويورك، ألقى السوداني كلمة لفت فيها إلى التزام بلاده بخطة عمل المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في أديس أبابا/ 2015، وما صدر عنه من خطة أممية تدعو إلى وضع أطر تمويل وطنية متكاملة لتكمّل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.