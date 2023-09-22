الرئيس الصيني يلتقي بشار الأسد

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة نظيره السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغجو.

وأعلن جينبينغ خلال لقائه الأسد، أنّ الصين وسوريا ستعلنان الجمعة عن "شراكة استراتيجية" جديدة، وفق ما أعلنت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

وقال جينبينغ "سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".

وأضاف "في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين".

وأكد الرئيس الصيني أنّ العلاقات بين البلدين "صمدت أمام اختبار التغيّرات الدولية" وأن "الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت".

وبشأن القضية السورية، قال جينبينغ إن الصين تدعم التسوية السياسية للقضية وتحسين علاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى.

وأكد أن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد وصل أمس الخميس، رفقة زوجته أسماء الأسد، الصين في زيارةٍ هي الأولى منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.

ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، حيث من المقرر أن تتركز الاجتماعات على دور الصين في إعادة إعمار سوريا بعد 12 عاماً من الصراع.