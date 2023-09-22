بيربوك: روسيا كانت معزولة داخل الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن روسيا كانت معزولةً داخل الأمم المتحدة؛ بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت بيربوك، في ختام مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "موسكو تلقت انتقادات واضحة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، بسبب انتهاكها المستمر لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "لقد كانت روسيا معزولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية في نيويورك أمس الخميس.

وتابعت: "واجهت موسكو رياحاً معاكسة قوية من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا عندما حاولت التشكيك في بيانات مهمة بشأن التنمية المستدامة والصحة العالمية".

وتحدثت الوزيرة أمس، من بين أمور أخرى، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في منطقة ناغورنو كاراباخ في جنوب القوقاز، التي تسكنها أغلبية من الأرمن واحتلتها القوات الأذربيجانية.

وعلى خلفية المناقشات حول الحاجة إلى إصلاح جذري للأمم المتحدة، قالت بيربوك: "يشعر كثير من الناس، عن حق، بأن نبضات قلب الأمم المتحدة لم تعد تعمل بشكل صحيح".

مؤكدة أنه من المهم للغاية أن يجتمع العالم في نيويورك "لإعادته ولو قليلاً إلى المسار الصحيح".

وقالت: "لقد أظهر لي هذا الأسبوع الحافل أن الغالبية العظمى من العالم تريد مزيداً من التعاون الدولي، وإيجاد حلول مشتركة".