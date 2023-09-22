سیاسة

كاكائي: العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة في الظاهر لكنها سيئة في الباطن

يعتقد الأستاذ الجامعي أن سياسة الأغلبية والأقلية المتبعة في العراق "غير صحية"
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فرهاد كاكائي
فرهاد كاكائي
کوردستان فرهاد كاكائي

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الأستاذ الجامعي، فرهاد كاكائي، أن العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة في الظاهر، لكنها سيئة في الباطن.

جاء ذلك، خلال حديثٍ لـ كوردستان  24، اليوم الجمعة، وذلك تعليقاً على العلاقات بين الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان) وحصة الإقليم من الموازنة العامة.

وقال كاكائي إن بغداد "توفّر الحد الأدنى من الحقوق لمواطنيها، على سبيل المثال،  عوّضت الحكومة الاتحادية أبناء العوائل العراقية التي كانت مهاجرة في السعودية وعادت إلى العراق بدفع مليوني دينار".

وأضاف: لكن بغداد غير مستعدة لتعويض أهالي ضحايا الأنفال والهجوم الكيماوي في حلبجة".

وأوضح كاكائي أن بغداد "تتخذ خطوات لتدمير كيان إقليم كوردستان وتحجيمه، ومن وجهة نظرها السياسية فإن الإقليم يجب أن يكون محافظة تحت سلطتها".

ويعتقد الأستاذ الجامعي أن سياسة الأغلبية والأقلية المتبعة في العراق "غير صحية، ولا يجوز التعامل مع إقليم كوردستان بهذه الطريقة".

وقال: في العراق يمنح القضاء الفرصة للسلطة التنفيذية بالتدخل.

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