الشركات الهندية تريد الاستثمار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال نائب مدير غرفة التجارة والصناعة الهندية، إن الهند تتطلع إلى التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان في مجال التجارة، حيث ترغب العديد من الشركات الهندية الكبرى الاستثمار في كوردستان.

وأضاف مايانك شارما نائب مدير غرفة التجارة والصناعة الهندية: "لدينا وفود وممثلون عن عدة شركات في مجالات مختلفة مثل الاستثمار في الأرز والشاي والتوابل والقمح والبسكويت مع الشركات الكوردية،ولان إقليم كوردستان لديه الكثير من الإمكانات ويجب استغلالها.

وتابع : "تستطيع الهند مساعدة الشركات الكوردية في العديد من المجالات المختلفة، إلى جانب الزراعة، على سبيل المثال، وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والعقارات والتعليم،هناك العديد من الشركات الكبيرة في الهند ترغب في الاستثمار في إقليم كوردستان لأن هناك فرصاً كبيرة".